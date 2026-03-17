Американские самолеты выполнили более 6,5 тыс. боевых вылетов с начала операции в Иране

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Американские военные самолеты совершили свыше 6,5 тыс. боевых вылетов с сначала операции против Ирана, сообщило во вторник Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

В сообщении отмечается, что за прошедшие 16 дней вооруженные силы США уничтожили более 7 тыс. целей, среди них свыше 100 военных кораблей.

В сообщении указывается, что в операциях задействованы многочисленные истребители, стратегические бомбардировщики, авианосцы, ракетные эсминцы, подводные лодки, зенитные ракетные комплексы Patriot и системы противоракетной обороны THAAD.

В понедельник в ходе брифинга глава CENTCOM адмирал Брэд Купер заявил, что войска по-прежнему сосредоточены на ликвидации иранских баллистических ракет, беспилотников, военно-морских угроз и уничтожении военно-промышленной базы.