Европейские рынки акций завершили торги понедельника ростом

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Фондовые рынки ведущих стран Западной Европы выросли по итогам торгов в понедельник.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 поднялся на 0,44%, до 598,47 пункта.

Британский FTSE 100 прибавил 0,55%, германский DAX - 0,5%, французский CAC 40 - 0,31%, итальянский FTSE MIB - 0,07%, испанский IBEX 35 - 0,18%.

Инвесторы продолжали следить за развитием ситуации на Ближнем Востоке. Цены на нефть несколько снизились в понедельник на фоне усилий по восстановлению движения судов через Ормузский пролив, обслуживающий порядка 20% мировых нефтяных потоков.

Глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что в Белом доме пока согласны разрешать проход через пролив иранских судов. "На данный момент для нас это нормально, - сказал министр в интервью телеканалу CNBC. - Мы хотим, чтобы мир был хорошо обеспечен поставками". Бессент также отметил, что через Ормузский пролив проходит все больше других судов, в том числе индийских и китайских.

Между тем президент США Дональд Трамп призвал страны, импортирующие ближневосточную нефть, заняться обеспечением безопасности в проливе, направив в него свои военные корабли.

Помимо американо-иранского конфликта, внимание рынков на этой неделе направлено на заседания ключевых центральных банков. В среду завершится заседание Федеральной резервной системы, тогда как в четверг решения объявят Европейский центральный банк, Банк Англии и Банк Японии.

Аналитики полагают, что все четыре регулятора сохранят ключевые ставки на прежнем уровне. Особый интерес будут представлять заявления ЦБ относительно событий на Ближнем Востоке и их возможных последствий для инфляции. С начала военной операции США и Израиля в Иране цены на нефть подскочили более чем на 40%. Подорожание энергоносителей может спровоцировать ускорение роста потребительских цен.

Лидером подъема среди компонентов индекса Stoxx Europe 600 стал Commerzbank AG (+8,6%). Ранее итальянский UniCredit заявил, что в начале мая планирует выставить публичную оферту на обмен своих акций на бумаги Commerzbank. UniCredit уже владеет порядка 26% германского банка напрямую и еще около 4% через свопы на совокупный доход (TRS). Капитализация UniCredit повысилась на 0,5%.

Заметно подорожали акции mBank (+6,1%), Bakkafrost (+5,8%), Zealand Pharma (+5,6%), Hensoldt (+5,4%) и Aker BP (+5,1%).

Самое большое падение в сводном индексе продемонстрировали котировки итальянского производителя слуховых аппаратов Amplifon (-14,3%), объявившего о покупке конкурирующей GN Store Nord за 17 млрд датских крон ($2,6 млрд).

Значительные потери понесли также Nexi (-6,6%), Vistry Group (-5,8%), K+S (-5,4%), Adecco Group (-4,7%), Wendel (-4,6%) и Eurazeo (-4,4%).

Активный рост во Франкфурте показали Bayer (+3,8%), Heidelberg Materials (+2,9%), Vonovia (+2,8%), Siemens Energy и Rheinmetall (+2%), в Лондоне - Endeavour Mining (+3,1%), Haleon и Segro (+2,9%), Unite Group (+2,7%), в Париже - STMicroelectronics (+2,7%), Unibail-Rodamco-Westfield (+2,6%), Societe Generale (+1,4%), Danone и Carrefour (+1,3%).

Увеличилась рыночная стоимость европейских нефтяных компаний, в том числе BP plc - на 1,1%, Shell - на 1,4%, TotalEnergies - на 0,1%, Eni - на 0,8%, Equinor - на 2,8%.

