В Международной морской организации скептичны в отношении эскорта судов в Ормузском проливе

Там призвали судоходные компании не подвергать риску моряков и суда до разрядки ситуации

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Военное сопровождение в Ормузском проливе не сможет полностью гарантировать безопасность судов, сказал Financial Times глава Международной морской организации (ММО) Арсенио Домингес.

"Это снижает риск, но риск все равно остается. Торговые суда и моряки могут пострадать", - сказал он.

Домингес убежден, что военная поддержка "не является долгосрочным или устойчивым решением" для обеспечения свободного прохода через пролив.

По словам главы ММО, часть проблемы заключается в географии пролива, в самом узком месте которого ширина составляет 33 км, но суммарная ширина глубоководных судоходных полос для движения в каждом направлении - всего две морские мили (около четырех километров). Кроме того, подчеркнул Домингес, с иранской стороны Ормузский пролив ограничен горами, что играет на руку нападающим, которые могут наносить с них удары по судам практически без предупреждения.

Чиновник добавил, что есть также опасения по поводу застрявших судов, рискующих остаться без продовольствия и запасов для экипажей.

"Доступ к портам также ограничен, поскольку портовая инфраструктура становится целью ударов. В какой-то момент начнется нехватка припасов - продовольствия, воды и топлива, необходимых для продолжения эксплуатации судов", - сказал Домингес.

Домингес призвал судоходные компании "не выходить в море и не подвергать риску моряков и суда... следует разрядить ситуацию до того, как судовладельцы или операторы вообще пойдут на такой риск".

Ормузский пролив, котролируемый Ираном, фактически оказался заблокирован после того, как Израиль и США начали военную операцию против Тегерана. С 2 по 14 марта через пролив прошли всего 47 грузовых судов и танкеров, по данным UK Maritime Trade Operations, на которые ссылается Financial Times.

Президент США Дональд Трамп 14 марта заявил, что безопасностью судоходства в Ормузском проливе должны заниматься страны, которые получают через него энергоносители.