Католикос-патриарх Грузии попал в реанимацию

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Католикос-патриарх Грузии Илия Второй попал в реанимацию, врачи пытаются стабилизировать его состояние, сообщил журналистам митрополит Сенакский и Чхороцкуйский, местоблюститель патриаршего престола Грузинской православной церкви Шио (Муджири).

"Наши врачи делают все возможное и уделяют большое внимание его состоянию, чтобы стабилизировать его. Мы надеемся на это, и с Божьей помощью так и будет", - сказал митрополит.

По данным СМИ, католикос-патриарх Грузии был помещен в клинику "Кавказский медицинский центр" в Тбилиси ночью. Сейчас он находится на аппарате искусственной вентиляции легких.

Клинику во вторник посетил президент Грузии Михаил Кавелашвили. Он рассказал потом, что патриарх находится в реанимации. Его состояние тяжелое, но проводится интенсивное лечение. "Нам всем следует сохранять надежду, молиться, чтобы все закончилось благополучно, чтобы патриарх выздоровел и вернулся к нам", - сказал Кавелашвили.