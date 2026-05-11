Лондон добавил в антироссийский санкционный список 85 организаций и частных лиц

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Великобритания в понедельник расширила антироссийский санкционный список на 85 позиций, среди которых как частные лица, так и организации, проинформировал Минфин страны.

В частности, санкции введены в отношении начальника главного штаба движения "Юнармия" Владислава Головина, руководителя федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Григория Гурова.

В санкционный список добавлены Институт развития интернета, ряд сотрудников Агентства социального проектирования, Севастопольский государственный университет, несколько объектов санаторно-курортного комплекса в Крыму. Под санкции попал международный детский лагерь "Сондовон" (КНДР).

В обосновании для введения санкций в отношении этих лиц и организаций Минфин Великобритании указал, что они способствовали или имели отношение к дестабилизации ситуации на Украине, подрыву ее территориальной целостности и суверенитета.

Ранее сообщалось, что 5 мая Лондон ввел санкции против 35 физических и юридических лиц, связанных с РФ.