Поиск

Лондон добавил в антироссийский санкционный список 85 организаций и частных лиц

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Великобритания в понедельник расширила антироссийский санкционный список на 85 позиций, среди которых как частные лица, так и организации, проинформировал Минфин страны.

В частности, санкции введены в отношении начальника главного штаба движения "Юнармия" Владислава Головина, руководителя федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Григория Гурова.

В санкционный список добавлены Институт развития интернета, ряд сотрудников Агентства социального проектирования, Севастопольский государственный университет, несколько объектов санаторно-курортного комплекса в Крыму. Под санкции попал международный детский лагерь "Сондовон" (КНДР).

В обосновании для введения санкций в отношении этих лиц и организаций Минфин Великобритании указал, что они способствовали или имели отношение к дестабилизации ситуации на Украине, подрыву ее территориальной целостности и суверенитета.

Ранее сообщалось, что 5 мая Лондон ввел санкции против 35 физических и юридических лиц, связанных с РФ.

Великобритания
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Лондон добавил в антироссийский санкционный список 85 организаций и частных лиц

РФ в ближайшее время может ввести безвизовый режим еще с тремя странами

 РФ в ближайшее время может ввести безвизовый режим еще с тремя странами

США - Иран: как найти выход из тупика?

Каллас заявила, что главы МИД стран ЕС обсудят в мае возможность ведения переговоров с РФ

Фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq в пятницу обновили рекорд

 Фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq в пятницу обновили рекорд

Что случилось этой ночью: понедельник, 11 мая

Трамп посетит Китай 13-15 мая

 Трамп посетит Китай 13-15 мая

Иранское предложение подразумевало компенсации от США и суверенитет Тегерана над Ормузом

Трамп назвал неприемлемым иранское предложение об урегулировании

Лейбористы потеряли на муниципальных выборах в Великобритании более 1,5 тыс. мест
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2153 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9339 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 151 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 163 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов