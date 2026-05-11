Трамп посетит Китай 13-15 мая

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - МИД КНР официально подтвердил, что президент США Дональд Трамп посетит с государственным визитом Китай с 13 по 15 мая.

"По приглашению председателя Си Цзиньпина, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп совершит государственный визит в Китай с 13 по 15 мая", - сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой заявление китайского МИД.

Ранее американская сторона сообщала, что визит Трампа в КНР запланирован на 14-15 мая. Это станет первой поездкой действующего президента США в Китай с 2017 года.