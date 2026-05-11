Что случилось этой ночью: понедельник, 11 мая

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Трамп назвал неприемлемым иранское предложение об урегулировании. Иранское предложение подразумевало компенсации от США и суверенитет Тегерана над Ормузским проливом.

- Иран отверг американские условия урегулирования конфликта. Об этом сообщает государственное телевидение республики.

- Владелец американского судна заявил, что его атаковали иранские дроны близ Катара. Никто не пострадал.

- Два туриста застряли на горе Эльбрус и обратились за помощью в МЧС. Спасатели спустили их вниз.

- "Барселона" обыграла "Реал" и стала чемпионом Испании по футболу. Матч закончился со счетом 2:0.

- Трамп заявил, что договорился об освобождении трех поляков и двух молдаван в РФ и Белоруссии. Он написал об этом в социальной сети Truth.

