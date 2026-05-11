Каллас заявила, что главы МИД стран ЕС обсудят в мае возможность ведения переговоров с РФ

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - В руководстве ЕС намерены обсудить возможность ведения переговоров с Россией, заявила в понедельник глава европейской дипломатии Кая Каллас.

"Перед тем, как что-то обсуждать с Россией, мы должны решить между собой, о чем вести переговоры с ней", - сказала она журналистам.

По ее словам, министры иностранных дел стран ЕС обсудят темы на неформальной встрече в формате Гимних, которая состоится в конце мая.

Каллас исключила возможность назначения бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера переговорщиком с Россией со стороны ЕС: "Шредер - известный высокопоставленный лоббист государственных российских компаний, так что, если он будет представлять ЕС, то он будет сидеть по обе стороны стола".

Каллас заявила, что главы МИД стран ЕС обсудят в мае возможность ведения переговоров с РФ

