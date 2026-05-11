Фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq в пятницу обновили рекорд

Фото: Zamek/VIEWpress

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы выросли в пятницу, при этом S&P 500 и Nasdaq обновили исторические максимумы благодаря подъему технологического сектора и хорошим данным с рынка труда.

По итогам всей прошедшей недели Dow Jones прибавил 0,2%, S&P 500 - 2,3%, Nasdaq - 4,5%.

Количество рабочих мест в экономике США в апреле увеличилось на 115 тыс., сообщило министерство труда. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем прогнозировали гораздо менее значительное повышение - на 62 тыс.

Данные о росте числа рабочих мест в марте были пересмотрены до 185 тыс. с ранее объявленных 178 тыс.

Безработица в апреле не изменилась - 4,3%, как и ожидалось.

Существенный подъем показали котировки акций производителей полупроводниковой продукции, в том числе Qualcomm Inc. - на 8,2%, Advanced Micro Devices - на 11,4%, Intel Corp. - на 14%, Applied Materials - на 6%, Micron Technology Inc. - на 15,5%. Бумаги Dell Technologies подорожали на 13,1%, Sandisk Corp. - на 16,6%, Nvidia Corp. - на 1,8%.

По прогнозам опрошенных LSEG IBES аналитиков, прибыли компаний, акции которых входят в расчет S&P 500, в первом квартале подскочили почти на 29%. При этом основную часть этого подъема обеспечили связанные с ИИ компании.

Среди 440 уже опубликовавших отчетности компаний прибыль превзошла ожидания экспертов в 83% случаев. Это существенно выше среднего показателя в исторической перспективе, который составляет около 67%.

Бумаги Cisco Systems Inc. подорожали в пятницу на 4,8%, Tesla - на 4%, UnitedHealth Group - на 2,8%, Boeing Co. - на 2,7%, Apple Inc. - на 2,1%, Alphabet Inc. - на 0,7%, Amazon.com Inc. - на 0,6%.

В то же время цена акций CoreWeave упала на 11,4%. Выручка поставщика решений в сфере облачной инфраструктуры в первом квартале оказалась лучше ожиданий, однако прогноз на текущий период разочаровал инвесторов. Также компания объявила об увеличении капзатрат в 2026 году.

Котировки бумаг Cloudflare рухнули на 23,6% после того, как ИТ-компания заявила о намерении сократить штат примерно на 20%.

Акции Expedia Group подешевели на 9%. Туристический онлайн-холдинг предупредил, что конфликт на Ближнем Востоке будет негативно сказываться на спросе со стороны путешественников.

Стоимость бумаг Microsoft Corp. сократилась на 1,3%, McDonald's Corp. - на 2,8%, Salesforce Inc. - на 2,4%, Home Depot Inc. - на 1,4%.

Dow Jones Industrial Average в пятницу увеличился на 12,19 пункта (на 0,02%) и составил 49609,16 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 по итогам торгов выросло на 61,82 пункта (на 0,84%) - до 7398,93 пункта.

Индекс Nasdaq Composite увеличился на 440,88 пункта (на 1,71%) и завершил сессию на отметке 26247,08 пункта.