Bentley сократит рабочие места на фоне пересмотра плана развития электромобилей

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Британский производитель автомобилей класса люкс Bentley (входит в группу Volkswagen) сокращает рабочие места, чтобы пережить "турбулентные времена", вызванные пересмотром прогнозов спроса на электромобили.

Главный исполнительный директор Bentley Франк-Штеффен Валлизер заявил, что компания по-прежнему планирует вывести на рынок свой первый полностью электрический автомобиль в 2027 году. При этом он добавил, что "предстоит еще много работы", чтобы убедить потребителей, не готовых отказаться от двигателей внутреннего сгорания.

Компания планирует сократить 275 рабочих мест, что составляет 6% ее персонала.

"Автомобильная отрасль находится под давлением по всем направлениям. Сокращение затрат сейчас однозначно является приоритетом повсеместно", - заявил Валлизер, слова которого приводит газета Financial Times.

"Это не экстренные сокращения. Это очень продуманная и выверенная корректировка нашей структуры в нынешние турбулентные времена", - отметил главный финансовый директор Bentley Аксель Девиц.

Операционная прибыль Bentley в 2025 году упала на 42% до 26 млн евро, в частности из-за списаний, связанных с отказом Volkswagen от разработки новой платформы электромобилей, которая должна была использоваться брендами Bentley, Porsche и Audi.

В последние годы Bentley постоянно сокращала план развития в сфере электромобилей, который изначально предусматривал ежегодный выпуск новой модели с 2025 года до конца десятилетия. В 2024 году компания перенесла срок полного перехода на выпуск электромобилей с 2030 года на 2035 год, а в прошлом году признала, что продолжит продавать подключаемые гибриды и после 2035 года.

"Нам пришлось пересмотреть, переосмыслить и заново пересчитать все наши будущие продукты и предложения", - сказал Валлизер, отметив возобновившийся интерес покупателей к двигателям внутреннего сгорания.

Он добавил, что компания будет стремиться к "сбалансированному портфелю" продукции, включающему электромобили, подключаемые гибриды и "очень ограниченное" число бензиновых моделей.

Bentley Volkswagen
