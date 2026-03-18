Geely в 2025 году нарастила выручку на четверть, продажи превысили 3 млн машин

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Geely Automobile Holdings Ltd., один из крупнейших китайских автопроизводителей, увеличила выручку на 25% в 2025 году, при этом чистая прибыль практически не изменилась.

Как сообщается в отчетности компании, чистая прибыль в минувшем году составила 16,85 млрд юаней ($2,45 млрд). Опрошенные Bloomberg аналитики в среднем ждали снижения до 16,5 млрд юаней.

Выручка повысилась на 25% и достигла рекордных 345,23 млрд юаней.

В прошлом году Geely продала 3,025 млн автомобилей. Прогноз самой компании для этого показателя составлял 3 млн машин. Руководство ожидает, что в текущем году продажи увеличатся на 14%.

Котировки акций автопроизводителя снижаются на 3,5% на торгах в Гонконге в среду. С начала текущего года рыночная стоимость компании выросла на 1,6%.

Geely
