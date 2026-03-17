Состояние госпитализированного экс-президента Бразилии Болсонару улучшилось

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Состояние госпитализированного 70-летнего экс-президента Бразилии Жаира Болсонару, отбывающего 27-летний тюремный срок за попытку организации госпереворота, улучшилось. Об этом сообщает во вторник газета Le Figaro со ссылкой на данные клиники.

Однако его пока не планируют выписывать из больницы.

Экс-президента госпитализировали с бронхопневмонией на прошлой неделе. Болсонару поместили в отделение реанимации и интенсивной терапии в частной клинике. Позже его супруга Мишель сообщила, что его перевели в другое отделение.

Здоровье Болсонару значительно ухудшилось после покушения во время предвыборной кампании в 2018 году, когда он получил ножевое ранение в живот. С тех пор он неоднократно обращался к врачам с той или иной проблемой.

Болсонару начал отбывать срок в ноябре 2025 года. Согласно стороне обвинения, возглавляемые Болсонару заговорщики намеревались убить президента Луиса Инасиу Лулу да Силву, вице-президента Жералду Алкмина и главу Верховного суда Алишандри ди Мораиса после поражения на президентских выборах 2022 года.

Сам Болсонару отрицает, что когда-либо делал что-либо противоречащее закону.

В конце октября 2022 года в Бразилии во втором туре президентских выборов победил Луис Инасиу Лула да Силва, оппонентом которого выступал Болсонару. После инаугурации Лулы да Силвы сторонники Болсонару предприняли штурм парламента, Верховного суда и резиденции главы государства, что было воспринято как попытка переворота.

