Макрон заявил о задержании танкера, шедшего из РФ

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - ВМС Франции при поддержке партнеров задержали в Атлантическом океане танкер, шедший из России, заявил в понедельник французский президент Эммануэль Макрон.

"ВМС Франции вчера утром задержали еще один шедший из России нефтяной танкер, Tagor, в отношении которого действуют международные санкции", - написал Макрон в соцсети Х.

Он отметил, что операция была проведена "в Атлантическом океане при поддержке нескольких партнеров, среди которых - Великобритания, в строгом соответствии с морским правом".