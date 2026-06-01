Поиск

Макрон заявил о задержании танкера, шедшего из РФ

Макрон заявил о задержании танкера, шедшего из РФ
Эммануэль Макрон.
Фото: Costas Baltas/Anadolu via Getty Images

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - ВМС Франции при поддержке партнеров задержали в Атлантическом океане танкер, шедший из России, заявил в понедельник французский президент Эммануэль Макрон.

"ВМС Франции вчера утром задержали еще один шедший из России нефтяной танкер, Tagor, в отношении которого действуют международные санкции", - написал Макрон в соцсети Х.

Он отметил, что операция была проведена "в Атлантическом океане при поддержке нескольких партнеров, среди которых - Великобритания, в строгом соответствии с морским правом".

Великобритания Эммануэль Макрон Франция Атлантический океан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Макрон заявил о задержании танкера, шедшего из РФ

 Макрон заявил о задержании танкера, шедшего из РФ

КСИР ответно ударил по авиабазе США, с которой был атакован иранский остров Сирик

Что случилось этой ночью: понедельник, 1 июня

Кандидат от оппозиции и сторонник президента вышли во второй тур выборов в Колумбии

 Кандидат от оппозиции и сторонник президента вышли во второй тур выборов в Колумбии

Американские военные были ранены в ходе ракетного удара Ирана по базе в Кувейте

 Американские военные были ранены в ходе ракетного удара Ирана по базе в Кувейте

ВМС США негласно провели 70 торговых судов через Ормуз за последние три недели

Израиль просит США разрешить расширение ударов ЦАХАЛ по Бейруту

Иран вновь получил доступ к 18 подземным хранилищам ракетного оружия

Франция запросила экстренное заседание СБ ООН из-за продолжения захвата Израилем территории Ливана

Нетаньяху заявил, что Израиль будет расширять операции в Ливане
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2408 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9663 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов