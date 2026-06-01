Кандидат от оппозиции и сторонник президента вышли во второй тур выборов в Колумбии

Сотрудники избирательной комиссии подсчитывают голоса во время президентских выборов в Колумбии Фото: Leonardo Castaneda/Getty Images

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Праворадикальный юрист Абелардо де ла Эсприэлья лидирует в первом туре президентских выборов в Колумбии, состоявшемся в воскресенье. Во втором туре он встретится с сенатором Иваном Сепедой, которого поддерживает левоцентристский президент Густаво Петро.

После подсчета 99,97% голосов Эсприэлья, кандидат от оппозиции и поклонник Дональда Трампа, набирает 43,7% (чуть более 10,3 млн голосов), Сепеда - 40,9% (около 9,6 млн голосов), сообщается на сайте Национального реестра актов гражданского состояния.

Президент Густаво Петро заявил, что не принимает предварительные результаты. "Как президент я не признаю результаты предварительного подсчета частной фирмы братьев Баутиста", - написал Петро в X. По его словам, алгоритмы подсчёта менялись трижды за неделю, а в систему были добавлены 800 тыс. идентификационных номеров вне официального списка. Он заявил, что рассмотрит и примет только результаты официальной проверки, которую проводит Национальный избирательный совет.

Бывший глава реестра Хуан Карлос Галиндо Вача назвал эти заявления "дезинформацией", отметив, что расхождение между предварительным и официальным подсчётом обычно не превышает 1%. Сепеда поддержал позицию президента, указав на "атипичные модели голосования" на отдельных участках.

Второй тур назначен на 21 июня, инаугурация нового президента состоится 7 августа.