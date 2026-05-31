Нетаньяху заявил, что Израиль будет расширять операции в Ливане

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израилья Биньямин Нетаньяху заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) будет наращивать свои действия в Ливане.

"Наши силы пересекли реку Литани, заняли господствующие районы и захватили хребет Бофор. Теперь моя директива - углубить и расширить наше удержание в местах, которые находились под контролем "Хезболлы", - цитирует его слова в воскресенье портал Ynet.

По словам Нетаньяху, "мы преодолели барьер страха, мы действуем инициативно, мы ведем операции на всех фронтах". Премьер-министр отметил, что военная кампания займет больше времени, но пообещал, что Израиль восстановит безопасность на севере. "Это займет больше времени, но мы вернем безопасность жителям севера - так же, как сделали это для жителей юга", - сказал он.

Армия Израиля установила флаг над крепостью Бофор на юге Ливана

Ранее Times of Israel сообщил, что ЦАХАЛ взял контроль над крепостью Бофор на юге Ливана и водрузил над крепостью израильский флаг и флаг бригады "Голани".

Бофор - средневековая крепость на юге Ливана, расположенная на стратегической высоте у деревни Арнун, недалеко от границы с Израилем. В XX веке она стала важным военным объектом: ее использовали палестинские формирования, а в 1982 году крепость захватила израильская армия во время вторжения в Ливан. До ухода Израиля из южного Ливана в 2000 году район Бофора находился в пределах израильской "зоны безопасности".

