КСИР ответно ударил по авиабазе США, с которой был атакован иранский остров Сирик

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Корпус стражей иранской революции (КСИР) атаковал авиабазу США, с которой американские военные нанесли удар по телекоммуникационной вышке на острове Сирик в провинции Хормозган, сообщает агентство Mehr.

По данным иранских военных, операция прошла успешно, все заранее намеченные цели были уничтожены.

КСИР предупредил, что если агрессия повторится, ответ будет совершенно иным по масштабам и характеру, а полная ответственность за любую подобную эскалацию ляжет на США.

Остров Сирик расположен в провинции Хормозган на юге Ирана, недалеко от Ормузского пролива.