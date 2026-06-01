Израиль просит США разрешить расширение ударов ЦАХАЛ по Бейруту

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Израильские чиновники просят одобрения Вашингтона на расширение действий Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в столице Ливана Бейруте, пишет The Jerusalem Post со ссылкой на источники.

"Высокопоставленные израильские чиновники обратились к высокопоставленным чиновникам США с просьбой разрешить ЦАХАЛ расширить удары по Бейруту", - сообщает издание.

По словам источников, израильтяне надеются, что "учитывая отсутствие прогресса как в переговорах между Вашингтоном и Тегераном, так и в переговорах между Израилем и Ливаном, ответ США будет благоприятным".

В воскресенье премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ будет наращивать свои действия в Ливане. По его словам, военная кампания займет больше времени, однако Израиль восстановит безопасность на севере.