Поиск

Израиль просит США разрешить расширение ударов ЦАХАЛ по Бейруту

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Израильские чиновники просят одобрения Вашингтона на расширение действий Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в столице Ливана Бейруте, пишет The Jerusalem Post со ссылкой на источники.

"Высокопоставленные израильские чиновники обратились к высокопоставленным чиновникам США с просьбой разрешить ЦАХАЛ расширить удары по Бейруту", - сообщает издание.

В миреНетаньяху заявил, что Израиль будет расширять операции в ЛиванеЧитать подробнее

По словам источников, израильтяне надеются, что "учитывая отсутствие прогресса как в переговорах между Вашингтоном и Тегераном, так и в переговорах между Израилем и Ливаном, ответ США будет благоприятным".

В воскресенье премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ будет наращивать свои действия в Ливане. По его словам, военная кампания займет больше времени, однако Израиль восстановит безопасность на севере.

Бейрут Биньямин Нетаньяху Вашингтон Израиль Ливан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Израиль просит США разрешить расширение ударов ЦАХАЛ по Бейруту

Иран вновь получил доступ к 18 подземным хранилищам ракетного оружия

Франция запросила экстренное заседание СБ ООН из-за продолжения захвата Израилем территории Ливана

Нетаньяху заявил, что Израиль будет расширять операции в Ливане

Во Франции задержали 780 нарушителей после победы ПСЖ в Лиге чемпионов

 Во Франции задержали 780 нарушителей после победы ПСЖ в Лиге чемпионов

Песков отметил, что ЕС делает все возможное для продолжения конфликта на Украине

Вице-премьер Армении заявил, что Ереван сделает выбор между ЕАЭС и ЕС, когда "вопрос встанет ребром"

Ушаков отметил, что США столкнулись со сложностями в деле урегулирования на Украине из-за поддержки Европы

КСИР за сутки пропустил через Ормузский пролив 28 судов

 КСИР за сутки пропустил через Ормузский пролив 28 судов

Армия Израиля установила флаг над крепостью Бофор на юге Ливана
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2404 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9660 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов