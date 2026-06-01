ВМС США негласно провели 70 торговых судов через Ормуз за последние три недели

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Американские вооруженные силы за последние три недели помогли пройти через Ормузский пролив примерно 70 торговым судам, несмотря на то, что судоходство по этому водному пути по-прежнему сопряжено с риском из-за зашедших в тупик переговоров о прекращении войны с Ираном, сообщила газета The New York Times со ссылкой на информированные официальные лица.

"За последние три недели Центральное командование ВС США (CENTCOM) провело через Ормузский пролив около 70 коммерческих судов, заходивших в Персидский залив и выходивших из него", - сообщил источник, добавив, что большинство судов отключали транспондеры, чтобы их не обнаружили при прохождении по узкому проливу.

Между тем официальные лица отказались сообщить, какие именно суда проходили через пролив и каким маршрутом, но один из них отметил, что по крайней мере один из маршрутов пролегал вдали от иранского побережья, ближе к Оману.

При этом источники подчеркнули, что об американской помощи известно в судоходных кругах, но она не афишируется Соединенными Штатами, чтобы Иран не атаковал суда. По словам американских чиновников, суда, проходящие вблизи Ирана без разрешения иранских властей, подвергаются почти гарантированным ударам иранских беспилотников или ракет.

Издание напоминает, что на минувшей неделе американские представители заявили, что Иран и США были близки к заключению соглашения, которое позволило бы вновь открыть пролив, через который до конфликта проходила пятая часть мировой нефти и значительная часть природного газа. Однако в воскресенье официальные лица США сообщили, что президент Дональд Трамп усложнил условия соглашения.

В начале мая Трамп объявил о проведении крупной военной операции под названием "Проект "Свобода", призванной помочь судам проходить через пролив, но вскоре свернул ее, отчасти из-за возражений со стороны Саудовской Аравии. После этого командование CENTCOM негласно поощряло проход судов через пролив, но не обеспечивало их военно-морским сопровождением, указали источники.

"Хотя вооруженные силы США не сопровождают суда, мы продолжаем поддерживать связь и координировать действия с коммерческими судами, стремящимися свободно и безопасно пройти через Ормузский пролив", - заявил в субботу представитель CENTCOM капитан Тим Хокинс.

В середине апреля США начали блокаду судов, заходящих в иранские порты и выходящих из них. По данным CENTCOM, блокада продолжает действовать по настоящее время. С ее начала уже было перенаправлено 118 судов. Эти меры в значительной степени препятствуют экспорту иранской нефти, указывают в командовании.