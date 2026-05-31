Франция запросила экстренное заседание СБ ООН из-за продолжения захвата Израилем территории Ливана

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Франция просит созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН после того, как израильская армия захватила средневековую крепость Бофор в Ливане, где теперь развевается ее флаг, заявил в воскресенье глава французского МИД Жан-Ноэль Барро.

"Я запросил экстренное заседание Совета Безопасности ООН, потому что, хотя мы признаем право Израиля, как и всех стран, на законную самооборону, на защиту от нападений "Хезболлы" (...) ничто не может оправдать продолжение израильских военных операций в Ливане и все более и более глубокую оккупацию ливанской территории", - сказал он в эфире телеканала BFMTV.

В воскресенье премьер-министр Израилья Биньямин Нетаньяху ранее заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) будет наращивать свои действия в Ливане. "Наши силы пересекли реку Литани, заняли господствующие районы и захватили хребет Бофор. Теперь моя директива - углубить и расширить наше удержание в местах, которые находились под контролем "Хезболлы", - цитирует его высказывание портал Ynet.

Нетаньяху отметил, что военная кампания займет больше времени, обещав, что Израиль восстановит безопасность на севере.

Ранее Times of Israel сообщил, что ЦАХАЛ взял контроль крепость Бофор на юге Ливана и водрузил над ней израильский флаг и флаг бригады "Голани".

Израиль Ливан ЦАХАЛ Бофор Франция Жан-Ноэль Барро
