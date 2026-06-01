Что случилось этой ночью: понедельник, 1 июня

Израиль намерен расширить удары ЦАХАЛ по Бейруту, ВМС США провели 70 торговых судов через Ормуз, сборная Финляндии стала пятикратным чемпионом мира по хоккею

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Израильские чиновники обратились к Соединенным Штатам с просьбой разрешить ЦАХАЛ расширить удары по столице Ливана Бейруту, сообщила The Jerusalem Post со ссылкой на источники.

- Госсекретарь США Марко Рубио провел переговоры с президентом Ливана Джозефом Ауном и премьером Израиля Биньямином Нетаньяху с целью продвинуть новую инициативу о прекращении огня, сообщил журналист Axios Барак Равид.

- "Аэрофлот" с понедельника возобновил регулярные рейсы из Москвы в Дубай (ОАЭ). Первый рейс вылетел в 07:05 мск из "Шереметьево".

- Кандидат от оппозиции Абелардо де ла Эсприэлья и сенатор Иван Сепеда вышли во второй тур президентских выборов в Колумбии, который пройдет 21 июня.

- Дональд Трамп заявил, что соглашение с Ираном по большей части касается ядерной тематики. По его словам, ситуация вокруг ядерной программы Тегерана обсуждается подробно и обстоятельно.

- В ходе иранского ракетного удара по авиабазе в Кувейте на прошлой неделе легкие ранения получили четверо американских военнослужащих и трое гражданских служащих, информировал CBS News.

- ВМС США негласно провели 70 торговых судов через Ормузский пролив за последние три недели. По данным The New York Times, большинство судов отключали транспондеры, чтобы их не обнаружили при прохождении по узкому проливу.

- Сборная Финляндии стала пятикратным чемпионом мира по хоккею, победив в финале национальную команду Швейцарии (1:0).