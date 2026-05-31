Иран вновь получил доступ к 18 подземным хранилищам ракетного оружия

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Иран восстановил доступ к 18 крупным подземным хранилищам ракетного оружия, входы в которые были завалены в результате американских ударов в ходе военной операции, сообщил в воскресенье телеканал CNN со ссылкой на спутниковые снимки.

По данным телеканала, Ирану удалось раскопать 50 из 69 входов в туннели этих баз. По мнению экспертов, теперь Иран может запустить гораздо больше ракет большой дальности по Израилю и другим странам Ближнего Востока после быстрой выемки боеприпасов из подземных арсеналов.

"Если боевые действия возобновятся, Иран сможет продолжать запуск ракет до тех пор, пока у него есть пусковые установки и расчеты, даже если производство будет остановлено", - сказал телеканалу научный сотрудник Центра исследований нераспространения им. Джеймса Мартина Сэм Лэр. По его мнению, "ничто не мешает оснащать пусковые установки из запасов ракет, которые до сих пор есть у иранцев".

Эксперты считают, что Иран хранит около 1000 ракет в подземных хранилищах, отмечает телеканал.

Спутниковые снимки показывают, что Иран использовал простую технику - бульдозеры и самосвалы для восстановления доступа в подземные базы. Кроме того, были отремонтированы подъездные пути. Эксперты, беседовавшие с CNN, указали, что снимки свидетельствуют о пределах возможностей израильско-американской бомбардировочной кампании, и ракетный потенциал Тегерана нельзя было уничтожить в ходе мощных и весьма дорогостоящих ударов по входам в туннели.

По словам экспертов, сеть подземных ракетных баз Ирана, строительство которой началось более 20 лет назад, обеспечивает значительную защиту его ракетам и пусковым установкам. Глубина залегания объектов, некоторые из них находятся под сотнями метров скальной породы, ограничивает возможности американских и израильских атак на базы.

Представитель Пентагона Шон Парнелл не ответил на вопросы о результатах расследования CNN, повторив ранее сделанное заявление о том, что "вооруженные силы США являются самыми мощными в мире и обладают всем необходимым для выполнения задач в любое время и в любом месте по выбору президента".