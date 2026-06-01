Американские военные были ранены в ходе ракетного удара Ирана по базе в Кувейте

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - В ходе иранского ракетного удара по авиабазе в Кувейте на прошлой неделе легкие ранения получили четверо американских военнослужащих и трое гражданских служащих, сообщил телеканал CBS News со ссылкой на информированный источник.

По его словам, после оказания медицинской помощи они уже вернулись к выполнению своих обязанностей.

Как сообщало Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM), в минувший четверг Иран запустил баллистическую ракету по Кувейту, где расположена используемая Пентагоном авиабаза Али Аль-Салем. Она была перехвачена кувейтскими средствами противоракетной обороны.

Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что нанес удар по американской авиабазе в ответ на действия США в районе Бендер-Аббаса.

В CENTCOM сообщили, что американские военные в ночь на четверг сбили четыре иранских беспилотника-камикадзе и нанесли удар по станции наземного управления в Бендер-Аббасе, с которой готовился запуск пятого беспилотника. В командовании подчеркнули, что действия военных были чисто оборонительными, поскольку беспилотники представляли угрозу американским кораблям в Оманском заливе.