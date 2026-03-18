Новый верховный лидер Ирана должен определить дальнейшее развитие ядерной программы

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Будущее иранской ядерной программы определит новый верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи, заявил глава иранского МИД Аббас Аракчи.

"Сейчас я не в том положении, чтобы судить о том, какова будет позиция нового лидера по этому вопросу с точки зрения юриспруденции или политики. Насколько я понимаю, она не должна существенно отличаться от нашей прежней линии, но нам необходимо дождаться, пока его взгляды станут ясны", - сказал он в среду в интервью телеканалу Al Jazeera.

Аракчи подчеркнул, что ядерная программа Ирана "всегда носила мирный характер".

"Мы всегда стремились и продолжаем стремиться реализовать наше законное право на использование атомной энергии в мирных целях", - сказал он.