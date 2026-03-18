Азиатские НПЗ досрочно закупают нефть РФ на фоне дефицита на Ближнем Востоке

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Азиатские нефтеперерабатывающие заводы приступают к покупке нефти заранее, чтобы обеспечить поставки сырья с Дальнего Востока РФ, поскольку надежды на быстрое разрешение проблемы с закупками на Ближнем Востоке тают, а срок окончания действия временного разрешения США на приобретение российских ресурсов приближается, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на данные аналитической компании Kpler.

Нефть сорта ESPO (ВСТО), экспортируемого с терминала Козьмино на Дальнем Востоке на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, обычно начинает покупаться за месяц до погрузки, но, по информации экспертов, поскольку Ормузский пролив фактически закрыт, торги начались рано - НПЗ спешат восполнить пробелы в поставках.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США ранее в марте выдало генеральную лицензию, разрешающую продажу нефти и нефтепродуктов РФ, загруженных на суда по состоянию на 12 марта 2026 года. Документ действует по 11 апреля 2026 года.

Получив "зеленый свет" от США, индийские НПЗ быстро закупили значительные объемы российской нефти марки Urals и некоторые грузы ESPO для поставок в марте и апреле, другие азиатские покупатели, включая китайскую государственную нефтеперерабатывающую компанию Sinopec, заблаговременно осуществили поставки на май, добавляет Kpler.

"Объем российской нефти в плавучих хранилищах резко сокращается, и большая часть майских поставок, вероятно, уже отгружена", - приводит WSJ слова старшего аналитика Kpler по нефти Мую Сюй. По оценкам компании, в марте российский экспорт составлял около 3,9 млн баррелей в сутки по сравнению с 3,2 млн б/с в феврале.

Высокий спрос в Азии, благодаря Индии и Китаю, также привел к резкому росту цен на дальневосточную нефть, хотя цены на этот сорт остаются конкурентоспособными по сравнению с другими поставками. Так, майские поставки из этого региона в настоящее время оцениваются примерно на $10 за баррель выше, чем нефть марки Brent, добавляет Kpler.