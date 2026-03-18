В Париже допускают урегулирование в Ливане только путем переговоров

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Путь к урегулированию военного конфликта Израиля и "Хезболлы" в Ливане лежит только через переговоры, заявил Franceinfo сппосланник французского президента по Ливану, бывший глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

"Важно, чтобы в Ливане могли начаться переговоры. Это то, чего желает президент республики (Эммануэль Макрон - ИФ), и это также то, чего желают ливанцы", - сказал он.

Он выразил сомнение в выполнимости требования Израиля к ливанскому правительству разоружить "Хезболлу". Израильские ответные действия непропорциональны, они имеют контрпродуктивный эффект, сплачивают противников Израиля, отметил он, добавив, что "Хезболла" "несет полную ответственность за возобновление боев в Ливане".

"Израиль очень долго оккупировал Ливан и не смог искоренить военный потенциал "Хезболлы", - напомнил Ле Дриан. По его мнению, израильские руководители "не могут сегодня требовать от ливанского правительства выполнить эту работу по разоружению Хезболлы за три дня". "Недопустимо заявлять людям: "Завтра утром вы убираетесь отсюда, вы больше не живете здесь". Это невозможно. Это противоречит международному праву", - подчеркнул Ле Дриан.