Трамп приветствовал решение обнародовать файлы по НЛО

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп назвал успехом его администрации обнародование первой партии документов по неопознанным летающим объектам (НЛО) и аномальным воздушным явлениям, отметив, что предыдущей американской администрации этого сделать не удалось.

"В то время как предыдущие администрации не смогли обеспечить прозрачность в этом вопросе, благодаря этим новым документам и видео, люди могут сами решить: "Что, черт возьми, происходит?" - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Президент напомнил, что ранее в пятницу Пентагон опубликовал первую партию документов, связанных с НЛО и неопознанными воздушными явлениями для ознакомления и изучения общественностью. Трамп подчеркнул, что лично отдал поручение администрации опубликовать эти файлы.