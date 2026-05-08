Что случилось этой ночью: пятница, 8 мая

Инцидент с обстрелом эсминцев США в Ормузе, перемирие в честь Дня Победы, победа "Краснодара" над "Динамо"

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- ВС США нарушили условия перемирия, совершив несколько атак на юге Ирана, сообщили в КСИР. В ответ Тегеран ударил по трем американским эсминцам в Ормузском проливе. Трамп заявил, что режим прекращения огня остается в силе, несмотря на инцидент.

- Вступило в силу объявленное Россией двухдневное перемирие в честь Дня Победы. Оно продлится до 10 мая. В Минобороны РФ призвали Киев последовать примеру и пообещали дать "адекватный ответ" в случае провокаций.

- Силы ПВО в течение ночи отразили атаку 26 беспилотников, летевших на Москву. ВСУ также атаковали объекты в Калужской, Воронежской, Ярославской, Ростовской областях, а также в Севастополе. Всего за ночь над РФ сбили 264 БПЛА.

- Горноспасатели завершили работы на шахте "Алардинская" в Кузбассе, где в четверг произошло превышение уровня угарного газа и возгорание. На предприятии продолжается мониторинг газовой обстановки.

- Дональд Трамп сообщил, что по итогам разговора с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен согласился предоставить ЕС время до 4 июля для выполнения обязательств по торговому соглашению и отмене пошлин на американскую продукцию.

- Госдеп США с 8 мая начнет отзывать паспорта у граждан, имеющих значительную задолженность по алиментам. Мера затронет 2,7 тыс. человек, которые задолжали от $100 тыс. Позже программу расширят на родителей, задолжавших более $2,5 тыс.

- Футболисты "Краснодара" по пенальти обыграли московское "Динамо" в ответном матче финала Пути РПЛ Кубка России.