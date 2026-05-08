AP узнало, что США сейчас не рассматривают возможность операции против Кубы

Фото: АР/ТАСС

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Американские власти в настоящее время не рассматривают возможность проведения военной операции против Кубы, сообщает в пятницу агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источники.

"США не изучают возможность проведения в ближайшее время военных действий в отношении Гаваны, несмотря на то, что президент США Дональд Трамп неоднократно повторял угрозу о том, что "Куба будет следующей", - говорится в сообщении.

Однако, по словам собеседников агентства, Трамп "может в любой момент изменить свое мнение".

Накануне президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва сообщил, что получил заверения от Трампа об отсутствии у Вашингтона намерений вторгаться на Кубу.

"Если мне правильно перевели его слова, то он мне сказал, что не собирается вторгаться на Кубу", - цитирует да Силву агентство ЭФЭ.

