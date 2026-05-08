В ЕС рассматривают возможность ограничений при выдаче виз гражданам РФ

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Евросоюз может ужесточить в соответствии с визовой стратегией режим выдачи виз гражданам третьих стран, в том числе России, чтобы нивелировать риски для безопасности объединения, заявил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Маркус Ламмерт.

"Мы сейчас изучаем возможность ввести целенаправленные ограничительные меры по согласованию с государствами-членами, чтобы устранять риски для безопасности, проистекающие из враждебных действий третьих государств", - сказал в пятницу Ламмерт на брифинге в Брюсселе. Он отметил, что эти планы уже упоминались в визовой стратегии ЕС ранее в нынешнем году.

Так пресс-секретарь ответил на просьбу прокомментировать увеличение в минувшем году числа выданных россиянам шенгенских туристических виз.

Представитель ЕК напомнил, что в 2022 году ЕС приостановил действие соглашения с РФ об облегчённом визовом режиме. Кроме того, в 2022 году были утверждены директивные указания относительно того, "чтобы визы для россиян больше не были приоритетом и чтобы внимание было сосредоточено прежде всего на контроле безопасности на границах".

По его словам, теперь можно видеть "ясные результаты": число шенгенских виз для россиян резко снизилось. До 2022 года их было 4 млн в год, а теперь несколько больше 500 тыс.

Интернет-издание Euractiv 6 мая со ссылкой на свой источник сообщило, что в 2025 году "правительства ЕС выдали более 620 тыс. виз гражданам России, это означает увеличение на 10,2% по отношению к 2024 году".

