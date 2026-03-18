Индия направит корабли ВМС в район восточнее Ормузского

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Не менее шести кораблей индийских ВМС примут участие в операции по обеспечению безопасности судов, идущих через Ормузский пролив в Индию, индийские моряки будут действовать в водах восточнее пролива, сообщает Bloomberg.

Корабли, в том числе корабли обеспечения, будут направлены в район в качестве меры предосторожности, говорят источники агентства. По их данным, корабли будут дислоцироваться к востоку от Ормузского пролива и не войдут в сам пролив. Их задачей будет сопровождать суда до тех пор, пока они не достигнут более безопасных вод в северной части Аравийского моря.

Индия ожидает, что Иран разрешит большему количеству танкеров пройти через Ормузский пролив, говорят источники Bloomberg.

Ранее NDTV сообщало, что ВМС Индии привлекли к миссии эсминец с управляемым ракетным вооружением INS Surat, который теперь находится в Оманском заливе. Еще три корабля участвуют в миссии по борьбе с пиратством в Аденском заливе.

Ормузский пролив фактически закрыт с тех пор, как США и Израиль в конце февраля начали авиаудары по Ирану, что вызвало острую нехватку газа в Индии, которая получает около 90% своих импортных поставок энергоносителей с Ближнего Востока. По информации индийского правительства, в Персидском заливе застряли 22 судна под флагом Индии, включая шесть газовозов, одно судно, перевозящие сжиженный природный газ, а также четыре танкера с сырой нефтью.

Хроника 28 февраля – 18 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Индия Иран Ормузский пролив
