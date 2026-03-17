Индия направила корабли для охраны идущих в страну из Персидского залива судов

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Индийское командование отправило корабли в сторону Персидского залива, чтобы они обеспечивали безопасность судов, направляющихся в Индию, сообщает во вторник NDTV.

"На фоне роста напряженности корабли Индии, развернутые в рамках операции Sankalp в регионе Персидского залива, постоянно следят и защищают идущие в Индию суда, которые проходят через ключевые проливы", - информирует телеканал.

В частности, к миссии привлекли эсминец с управляемым ракетным вооружением INS Surat, который находится в Оманском заливе.

Еще три корабля участвуют в миссии по борьбе с пиратством в Аденском заливе.

По информации индийских властей, с момента атаки США и Израиля на Иран 28 февраля в западной части Ормузского пролива застряли 22 судна, пунктом назначения которых является Индия, а в восточной части - четыре судна.

Между тем, накануне в Гуджарат пришел газовоз Shivalik, перевозящий сжиженный природный газ (СПГ), а во вторник - газовоз Nanda Devi' с грузом СПГ. Третье судно Jag Laadki с грузом нефти тоже благополучно миновало Ормузский пролив, идет в Индию. Оно вышло из порта Эль-Фуджайры в ОАЭ.