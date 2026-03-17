Индия направила корабли для охраны идущих в страну из Персидского залива судов

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Индийское командование отправило корабли в сторону Персидского залива, чтобы они обеспечивали безопасность судов, направляющихся в Индию, сообщает во вторник NDTV.

"На фоне роста напряженности корабли Индии, развернутые в рамках операции Sankalp в регионе Персидского залива, постоянно следят и защищают идущие в Индию суда, которые проходят через ключевые проливы", - информирует телеканал.

В частности, к миссии привлекли эсминец с управляемым ракетным вооружением INS Surat, который находится в Оманском заливе.

Еще три корабля участвуют в миссии по борьбе с пиратством в Аденском заливе.

По информации индийских властей, с момента атаки США и Израиля на Иран 28 февраля в западной части Ормузского пролива застряли 22 судна, пунктом назначения которых является Индия, а в восточной части - четыре судна.

Между тем, накануне в Гуджарат пришел газовоз Shivalik, перевозящий сжиженный природный газ (СПГ), а во вторник - газовоз Nanda Devi' с грузом СПГ. Третье судно Jag Laadki с грузом нефти тоже благополучно миновало Ормузский пролив, идет в Индию. Оно вышло из порта Эль-Фуджайры в ОАЭ.

Хроника 28 февраля – 17 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Индия Иран Ормузский пролив Персидский залив
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });