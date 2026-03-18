Поиск

Переговоры по приднестровскому урегулированию в формате "1+1" пройдут в середине апреля

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Очередная встреча представителей Кишинева и Тирасполя по приднестровскому урегулированию состоится в середине апреля, сообщил журналистам вице-премьер Молдавии, главный переговорщик Кишинева Валерий Киверь .

Место встречи он не назвал.

Вице-премьер также прокомментировал обнародованный СМИ неформальный проект "Основные подходы в процессе постепенной реинтеграции приднестровского региона", который Киверь обсуждал с европейскими партнерами. Документ содержит ряд спорных моментов, которые вызвали широкий отклик у журналистов и оппозиционных политиков. В частности, план предполагает введение переходного периода, при котором контроль над регионом получит международная администрация.

"Это не план урегулирования и не проект закона. Это - неформальный проект только для информирования. Это инструмент для консультаций с нашими внешними партнерами. Его нельзя рассматривать как план или стратегию урегулирования. Это набросок, который используется как отправная точка для дискуссий с европейскими партнерами, - заявил Киверь. - В будущем будет вестись разработка механизма гражданской миссии (замены статуса миротворческой операции), но этот вопрос требует дополнительных обсуждений и деталей".

Последняя встреча переговорщиков Кишинева и Тирасполя в формате "1+1" состоялась 26 февраля в офисе Миссии ОБСЕ в Тирасполе. Это была первая встреча с 8 апреля 2025 года.

ОБСЕ Молдавия Тирасполь Валерий Киверь Кишинев Приднестровье
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Хроники событий
