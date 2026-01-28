Кишинев и Тирасполь не могут согласовать место для переговоров по урегулированию в Приднестровье

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Кишинев и Тирасполь обменялись обвинениями в блокировании переговоров по приднестровскому урегулированию из-за разногласий по месту их проведения.

Так, главный приднестровский переговорщик, глава МИД непризнанной республики Виталий Игнатьев заявил, что "Молдавия снова отказалась проводить встречу политических представителей, несмотря на то, что в этот раз не Приднестровье, а ОБСЕ предлагала сесть за стол переговоров и обсудить проблемы".

Выступая в среду на первом канале регионального телевидения, он назвал "очень удручающей позицию Кишинева", напомнив, что "за весь 2025 год политические представители Тирасполя и Кишинёва встречались всего один раз".

"Молдова блокирует диалог. У молдавской стороны есть очевидные политические установки торпедировать и подрывать те форматы, те механизмы, которые у нас ещё существуют в рамках переговорного процесса", - считает глава внешнеполитического ведомства ПМР.

По его словам, в декабре 2025 года власти Молдавии отказались от встречи переговорщиков, "объясняя тем, что сначала нужно решить проблемы".

"Хотя, как раз без диалога сделать это невозможно. А теперь представители Кишинёва просто не хотят приезжать в Приднестровье", - утверждает Игнатьев.

Бюро по реинтеграции при правительстве Молдавии заявило в ответ, что "Игнатьев вводит общественность в заблуждение".

"На самом деле молдавская сторона выразила готовность организовать новую рабочую встречу политических представителей в Кишиневе", - заявили в ведомстве, напомнив, что последние три года все подобные встречи проходили только в Бендерах и Тирасполе, в нарушение принципа ротации.

Бюро также обвинило приднестровские власти в том, что те "не пускают на левый берег журналистов и не выполняют своих обязательств".

Ранее встречи переговорщиков проводились поочередно - в Кишиневе и Тирасполе. После принятия в феврале 2024 года парламентом Молдавии так называемого "закона о сепаратизме", тираспольский переговорщик Виталий Игнатьев отказывается приезжать в Кишинев, аргументируя это тем, что "опасается быть арестованным".

В этой ситуации в 2024 и 2025 году раунды переговоров проводились в Тирасполе или Бендерах, после чего молдавская сторона стала настаивать на проведении встреч переговорщиков в прежнем порядке - поочередно, в Кишиневе и Тирасполе. В связи с этим, в 2025 году была проведена только одна встреча переговорщиков.