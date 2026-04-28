ЕС осудил смертные казни в Иране

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - ЕС настоятельно призывает иранские власти проводить политику, направленную на полную отмену смертной казни, и осуждает ее применение в ответ на внутреннее инакомыслие, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

"Нынешние темпы казней в Иране ужасают. ЕС твердо и принципиально выступает против применения смертной казни во всех случаях и при любых обстоятельствах. Смертная казнь несовместима с неотъемлемым правом на жизнь и абсолютным запретом жестоких, негуманных или унижающих достоинство наказаний. Она не является сдерживающим фактором для преступлений и делает судебные ошибки необратимыми", - говорится в опубликованном во вторник заявлении.

Евросоюз вновь призывает иранские власти немедленно прекратить практику вынесения и приведения в исполнение смертных приговоров в отношении протестующих, подчеркнул представитель ЕВС.

"Мы также настоятельно призываем иранские власти освободить всех несправедливо арестованных при осуществлении ими свободы выражения мнения и соблюдать обязательства Ирана в соответствии с международным правом, включая Международный пакт о гражданских и политических правах, участником которого является Иран", - сказано в заявлении.