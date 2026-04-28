ЕС осудил смертные казни в Иране

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - ЕС настоятельно призывает иранские власти проводить политику, направленную на полную отмену смертной казни, и осуждает ее применение в ответ на внутреннее инакомыслие, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

"Нынешние темпы казней в Иране ужасают. ЕС твердо и принципиально выступает против применения смертной казни во всех случаях и при любых обстоятельствах. Смертная казнь несовместима с неотъемлемым правом на жизнь и абсолютным запретом жестоких, негуманных или унижающих достоинство наказаний. Она не является сдерживающим фактором для преступлений и делает судебные ошибки необратимыми", - говорится в опубликованном во вторник заявлении.

В миреТрамп заявил, что Иран помиловал приговоренных к казни женщинЧитать подробнее

Евросоюз вновь призывает иранские власти немедленно прекратить практику вынесения и приведения в исполнение смертных приговоров в отношении протестующих, подчеркнул представитель ЕВС.

"Мы также настоятельно призываем иранские власти освободить всех несправедливо арестованных при осуществлении ими свободы выражения мнения и соблюдать обязательства Ирана в соответствии с международным правом, включая Международный пакт о гражданских и политических правах, участником которого является Иран", - сказано в заявлении.

Руководитель посольства США в Киеве уйдет в отставку из-за разногласий с Трампом

Новый сезон "Игр престолов" в ОПЕК+ завершился потерей участника. Обобщение

Иран в ближайшие дни может передать обновленное предложение США

FT сообщила о планах Китая с мая возобновить экспорт топлива

ОАЭ объявили о выходе из ОПЕК и ОПЕК+

Минобороны РФ заявило, что бои с боевиками в городе Кидаль в Мали велись более суток

Российского археолога Бутягина обменяли на офицеров молдавской спецслужбы

Военные РФ заявили, что не дали боевикам осуществить госпереворот в Мали

CNN сообщил о продолжении интенсивных закулисных переговоров Ирана и США

ЦАХАЛ призвал к эвакуации жителей 16 деревень и городов на юге Ливана

Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1950 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9166 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 161 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 145 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 77 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 290 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов