В Нацразведке США считают, что РФ сохраняет превосходство в украинском конфликте

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Российская сторона за прошедший год добивалась успехов в боевых действиях против Украины и стремится к ослаблению "способности и воли" Киева к сопротивлению, считает директор Национальной разведки США Тулси Габбард.

"За последний год Россия сохранила преимущество в войне с Украиной", - говорится в заявлении Габбард, размещенном на сайте комитета Сената США по разведке.

Она отмечает, что США продолжают работу над процессом урегулирования конфликта.

"Но пока не будет достигнуто такое соглашение, Москва, вероятно, продолжит вести войну на истощение с целью ослабить возможности и волю Киева к сопротивлению", - указано в заявлении.

В ежегодном докладе разведсообщества, представленном Конгрессу США, в свою очередь говорится, что продолжение конфликта на Украине усиливает риск "преднамеренной и непреднамеренной эскалации в сторону прямого конфликта между Россией и силами НАТО".

Кроме того, согласно этой оценке, военные действия на Украине "оказывают побочные эффекты в других частях мира". В частности, в этом контексте в разведсообществе США указали на то, что, например, северокорейские военные получили "ценный боевой опыт и военные технологии от России", благодаря участию в боевых операциях против Украины.