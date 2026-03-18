ЕС и Исландия заключили соглашение по безопасности и обороне

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас (слева) и министр иностранных дел Исландии Торгердур Катрин Гуннарсдоттир Фото: АР/ТАСС

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Глава дипломатии ЕС Кая Каллас и министр иностранных дел Исландии Торгердур Катрин Гуннарсдоттир подписали в среду соглашение о партнерстве в области безопасности и обороны между сторонами, сообщила Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС).

"Основываясь на общих ценностях и интересах во внешней политике и политике безопасности, соглашение о партнерстве в области безопасности и обороны предоставляет целенаправленную основу для сотрудничества, направленного на углубление обмена мнениями по вопросам региональной безопасности и укрепление сотрудничества в таких областях, как поддержка Украины, арктические вопросы и морская безопасность, киберпроблемы, новые и прорывные технологии, экономическая безопасность, а также взаимосвязь изменения климата и безопасности", - говорится в коммюнике ЕВС.

Также отмечается, что подписанное соглашение будет подкреплено "рядом механизмов диалога и консультаций для облегчения обмена информацией, а также для обеспечения руководства и надзора, включая ежегодный специальный диалог по вопросам безопасности и обороны".