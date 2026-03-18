Гросси назвал не очень значительным урон, понесенный в ходе обстрела АЭС "Бушер"

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Иранская АЭС "Бушер", ранее на этой неделе подвергшаяся обстрелу, понесла лишь незначительный урон, заявил в среду гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

По сообщению западных СМИ, он назвал ущерб "не очень значительным". Согласно данным МАГАТЭ, от обстрела могло пострадать небольшое здание на территории АЭС, в котором была размещена лаборатория.

"Реакторы не пострадали, пострадавших нет", - добавил Гросси.

Он подчеркнул, что получал информацию о состоянии АЭС от Ирана и России. В частности, эти страны передали, что удар по территории "Бушера" нанес дрон. Специалисты МАГАТЭ самостоятельно оценить ущерб пока не могут.

"Следует избегать любых атак против любых ядерных объектов", - добавил Гросси.

Как сообщалось, территория станции "Бушер" подверглась обстрелу во вторник около 19:00 по местному времени.