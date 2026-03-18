В США заявили о разработке Россией оружия для противокосмической обороны

РФ таким образом хочет оспорить доминирование Штатов в космосе, утверждает глава американской Нацразведки Тулси Габбард

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Россия разрабатывает оружие для противокосмической обороны, чтобы уменьшить возможности США в космосе, такое оружие является главной угрозой мировой космической архитектуре, заявила директор американской Национальной разведки Тулси Габбард.

"Россия разрабатывает оружие для противокосмической обороны, чтобы оспорить доминирование США в космосе", - говорится в заявлении Габбард, размещенном на сайте комитета Сената США по разведке в среду.

Габбард подчеркивает, что подобное оружие РФ, по мнению американского разведсообщества, в настоящий момент считается главной угрозой мировой космической архитектуре.

Россия неоднократно выступала против размещения какого-либо оружия в космосе, в частности, об этом заявлял президент страны Владимир Путин.