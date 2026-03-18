Нацразведка США ожидает, что РФ продолжит совершенствовать ядерные арсеналы

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Россия, Китай, КНДР, Пакистан, вероятно, продолжат работу по повышению дальности и точности ядерного оружия, говорится в опубликованном в среду докладе Нацразведки США.

"Китай, КНДР, Пакистан и Россия с разной степенью успеха, вероятно, продолжат научные разработки и создание более дальнобойных и точных средств доставки. Это даст им дополнительные опции на случай применения оружия массового поражения", - отмечается в документе.

В нем говорится, что Индия "также работает над новыми, более дальнобойными средствами доставки".

Авторы доклада констатируют, что из всех соперников США, наиболее большой и разнообразный арсенал ядерного оружия - у России. В документе подчеркивается, что РФ продолжает модернизацию арсенала. При этом в нем утверждается, что некоторые испытания в РФ были неудачными.

В Нацразведке полагают, что Москва и Пекин нацелены на то, чтобы их ядерное оружие было в состоянии "либо обойти американскую систему ПРО, либо прорвать ее".