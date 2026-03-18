Нацразведка США допустила сотрудничество Штатов и РФ по некоторым направлениям

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - США и РФ могут наладить сотрудничество по отдельным направлениям при условии, что Москва придет к выводу, что Вашингтон стал для нее меньшей угрозой, нежели в прошлом, говорится в опубликованном в среду докладе Нацразведки Соединенных Штатов.

"Стремление России к многополярному миру может привести к налаживанию сотрудничества с США на отдельных направлениях, при условии, что Москва решит, что Вашингтон стал для нее меньшей угрозой, чем ранее", - отмечается в документе.

В то же время его авторы пришли к выводу, что "Россия сохраняет возможность мешать реализации отдельно взятых интересов США в мире, используя как военные, так и невоенные методы".

Вооруженные силы РФ, в том числе и силы стратегического сдерживания, названы "мощными и продвинутыми".

В докладе говорится, что несмотря на отвлечение сил на боевые действия против Украины, "численность сухопутных сил России увеличилась. Боевая авиация и флот не пострадали и, вероятно, стали более сильными (чем до начала операции против Украины - ИФ)".