Трамп намерен вывести из Германии более 5 тыс. военнослужащих

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что американский военный контингент в Германии сократится больше, чем на 5 тыс. человек.

"Мы собираемся значительно сократить численность, и мы сокращаем гораздо больше, чем на 5 тыс. человек", - заявил Трамп журналистам во Флориде.

Ранее в Пентагоне сообщили, что США выведут в течение следующих 6-12 месяцев 5 тыс. американских военнослужащих из Германии.

Тем не менее, в Германии останется более 30 тыс. солдат - это вторая страна в мире по численности размещенных американских военных после Японии.

Трамп пригрозил вывести войска из ФРГ после разногласий с немецким канцлером Фридрихом Мерцем, который заявил, что иранцы унижают США на переговорах о прекращении двухмесячной войны и что он не понимает, какую стратегию выхода из конфликта преследует Вашингтон.

В свою очередь американский президент неоднократно публично критиковал Мерца и лидеров других стран-членов НАТО за то, что они не принимали непосредственного участия в военной кампании США против Ирана.