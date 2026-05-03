Кабинет безопасности Израиля обсудит возможность возобновления военных действий в Газе

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Кабинет безопасности Израиля вместе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху соберется на встречу в воскресенье, чтобы обсудить возможное возобновление огня в секторе Газа, сообщает телекомпания Kan.

По ее данным, кабинет безопасности планирует обсудить возобновление военных действий в Газе, поскольку переговоры по разоружению ХАМАС и демилитаризации сектора застопорились.

"ХАМАС не соблюдает соглашение о разоружении. Мы ведем переговоры с посредниками", - заявил телеканалу израильский чиновник.

Высокий представитель "Совета мира" Николай Младенов в течение нескольких недель вел переговоры с лидерами ХАМАС и в начале прошлого месяца дал движению время до 11 апреля, чтобы принять предложение совета о постепенной сдаче всего своего оружия.

План, информация о котором частично просочилась в СМИ, рассчитан на восемь месяцев, начиная с передачи ХАМАС своего тяжелого вооружения и карт сети туннелей в течение 90 дней.

Тем временем, по данным источников издания Times of Israel, ХАМАС в значительной степени отклонил требования сдать все свое оружие.

Палестинское движение потребовало, чтобы Израиль прекратил нарушать обязательства, относящиеся к первому этапу соглашения о прекращении огня, достигнутого в октябре, выразив несогласие с расширением Израилем контролируемой им восточной части сектора Газа, его ударами по боевикам на западной стороне сектора и ежедневными поставками гуманитарной помощи, которые оказались ниже согласованных.

The Times of Israel сообщает, что на встрече кабинета безопасности также будет обсуждаться ситуация с Ираном.