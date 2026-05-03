Что случилось этой ночью: воскресенье, 3 мая

США выведут из Германии больше, чем 5 тыс. военных, Трамп пообещал скоро рассмотреть предложение Ирана, российские военные ликвидировали за ночь 334 украинских БПЛА

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Дональд Трамп намерен вывести из Германии более 5 тыс. американских военных. "Мы собираемся значительно сократить численность, и мы сокращаем гораздо больше, чем на 5 тыс. человек", - заявил президент США. О сокращении американского контингента в ФРГ на 5 тыс. человек ранее заявляли в Пентагоне.

- Трамп заявил, что скоро рассмотрит предложение Ирана по урегулированию конфликта. При этом американский лидер сомневается, что план Тегерана "будет приемлемым". Документ состоит из 14 пунктов, сообщает иранское информагентство Tasnim. Иран считает, что "вопросы должны быть решены в течение 30 дней", а на переговорах необходимо сосредоточиться на "завершении войны", а не на продлении режима прекращения огня, говорится в публикации.

- Минобороны РФ сообщило о нейтрализации за ночь 334 беспилотников ВСУ над Московским регионом, Ленинградской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областями и Крымом.

- Кабинет безопасности Израиля обсудит возобновление военных действий в секторе Газа. Поводом стали застопорившиеся переговоры по разоружению ХАМАС и демилитаризации палестинского анклава, сообщает израильский телеканал Kan.

- США разрабатывают новую мощную ядерную авиабомбу. Для начала реализации проекта Nuclear Deterrent System-Air-delivered (NDS-A) уже выделено примерно $100 млн, мощность авиабомбы составит примерно 400 килотонн, пишет The War Zone.