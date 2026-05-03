Поиск

Что случилось этой ночью: воскресенье, 3 мая

США выведут из Германии больше, чем 5 тыс. военных, Трамп пообещал скоро рассмотреть предложение Ирана, российские военные ликвидировали за ночь 334 украинских БПЛА

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Дональд Трамп намерен вывести из Германии более 5 тыс. американских военных. "Мы собираемся значительно сократить численность, и мы сокращаем гораздо больше, чем на 5 тыс. человек", - заявил президент США. О сокращении американского контингента в ФРГ на 5 тыс. человек ранее заявляли в Пентагоне.

- Трамп заявил, что скоро рассмотрит предложение Ирана по урегулированию конфликта. При этом американский лидер сомневается, что план Тегерана "будет приемлемым". Документ состоит из 14 пунктов, сообщает иранское информагентство Tasnim. Иран считает, что "вопросы должны быть решены в течение 30 дней", а на переговорах необходимо сосредоточиться на "завершении войны", а не на продлении режима прекращения огня, говорится в публикации.

- Минобороны РФ сообщило о нейтрализации за ночь 334 беспилотников ВСУ над Московским регионом, Ленинградской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областями и Крымом.

- Кабинет безопасности Израиля обсудит возобновление военных действий в секторе Газа. Поводом стали застопорившиеся переговоры по разоружению ХАМАС и демилитаризации палестинского анклава, сообщает израильский телеканал Kan.

- США разрабатывают новую мощную ядерную авиабомбу. Для начала реализации проекта Nuclear Deterrent System-Air-delivered (NDS-A) уже выделено примерно $100 млн, мощность авиабомбы составит примерно 400 килотонн, пишет The War Zone.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: воскресенье, 3 мая

Кабинет безопасности Израиля обсудит возможность возобновления военных действий в Газе

 Кабинет безопасности Израиля обсудит возможность возобновления военных действий в Газе

Иранский план урегулирования конфликта с США состоит из 14 пунктов

Трамп намерен вывести из Германии более 5 тыс. американских военных

 Трамп намерен вывести из Германии более 5 тыс. американских военных

Трамп заявил, что скоро рассмотрит предложение Ирана по урегулированию конфликта

War Zone сообщает, что США разрабатывают новую мощную ядерную авиабомбу

МИД Ирана заявил, что Тегеран готов и к войне, и к дипломатии

Bloomberg сообщил, что Иран из-за блокады США начал сокращать добычу нефти

Глава Минобороны Германии заявил, что США могут вывести войска из Европы

 Глава Минобороны Германии заявил, что США могут вывести войска из Европы

США предупредили страны Европы о задержках с поставками вооружений
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2009 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9211 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 149 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 162 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 246 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов