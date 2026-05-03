Иранский план урегулирования конфликта с США состоит из 14 пунктов

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Иран представил США предложение по мирному урегулированию, состоящее из 14 пунктов, сообщило агентство Tasnim.

Предложение Тегерана было представлено через пакистанского посредника и призывает к "прекращению войны на всех фронтах, включая Ливан", говорится в публикации.

По данным агентства, Тегеран считает, что "вопросы должны быть решены в течение 30 дней", а на переговорах необходимо сосредоточиться на "прекращении войны", а не на продлении режима прекращения огня.

Tasnim отмечает, что предложение также включает освобождение замороженных иранских активов, отмену санкций и призывов к введению "нового механизма для Ормузского пролива".

Официальные лица Ирана пока публично не комментировали детали предложенного плана.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в скором времени ознакомится с предложением Ирана, добавив, что оно вряд ли его устроит.

"Вскоре я ознакомлюсь с планом, который Иран только что прислал нам, но не могу представить, что он будет приемлемым, поскольку они еще не заплатили достаточно высокую цену за то, что они сделали с человечеством и миром за последние 47 лет", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

