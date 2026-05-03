КСИР заявил, что Трамп должен выбрать между невозможной военной операцией и плохим соглашением

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Президенту США Дональду Трампу предстоит сделать выбор между соглашением с Ираном на невыгодных для Вашингтона условиях и военной операцией, выполнить которую будет невозможно, заявили в воскресенье в Корпусе стражей Исламской революции (КСИР).

"Трамп должен выбрать между невозможной военной операцией и плохим соглашением", - говорится в коммюнике КСИР, выдержки из которого публикуют иранские СМИ.

В коммюнике отмечают, что "вариантов действий для США стало меньше".

Кроме того, В КСИР заявили, что определили крайний срок для завершения американской морской блокады Ирана, однако не уточнили, когда он истекает. Ранее иранские военные предупреждали, что будут готовы к решительным действиям, если Вашингтон не снимет блокаду.

Ранее агентство Tasnim сообщило, что Иран представил США предложение по мирному урегулированию, состоящее из 14 пунктов.

Согласно ему, предложение Ирана было представлено через пакистанского посредника и призывает к "прекращению войны на всех фронтах, включая Ливан".

По данным агентства, Тегеран считает, что "вопросы должны быть решены в течение 30 дней", а переговоры должны быть сосредоточены на "прекращении войны", а не на продлении режима прекращения огня.

Tasnim отмечает, что предложение также включает освобождение замороженных иранских активов, отмену санкций и призывов к введению "нового механизма для Ормузского пролива".

Официальные лица Ирана пока публично не прокомментировали детали предложенного плана.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что намерен в ближайшее время ознакомиться с планом, представленным Ираном, но предположил, что он вряд ли его устроит.

