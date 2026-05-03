США могут вывести из Германии находящуюся там на ротации армейскую бригаду

Американские солдаты на учении в городе Графенвёре в Германии в феврале 2025 года Фото: Sean Gallup/Getty Images

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - В рамках объявленного Пентагоном сокращения американского военного контингента в Германии на 5 тыс. военнослужащих может быть выведена одна из двух находящихся там на ротации армейских бригад или размещенный на постоянной основе кавалерийский полк бригадного состава, пишет газета Stars and Stripes.

"Если США стремятся быстро сократить численность своих войск, то первыми могут быть выведены ротационные силы, которые постоянно перемещаются между Германией и США. Если же план предусматривает перемещение постоянно дислоцированных частей, таких как 2-й кавалерийский полк, базирующийся в Вильзеке, Пентагону потребуется перебросить войска и их семьи, найти для этих сил новую базу", - говорится в публикации.

В настоящее время 2-й кавалерийский полк бригадного состава является единственным отдельным формированием американских сухопутных войск, который находится в Германии на постоянной основе. В его состав входят штабная рота, четыре механизированных эскадрона, артиллерийский дивизион, а также инженерный эскадрон и эскадрон поддержки полка. С марта 2022 года полк включен в состав 5-го армейского корпуса и призван обеспечивать взаимодействие армии США в Европе c силами быстрого реагирования НАТО.

По данным CBS News и The Wall Street Journal, сокращение на 5 тыс. военнослужащих предположительно затронет одну бригадную боевую группу в Германии и отменит запланированное на конец этого года развертывание дивизиона полевой артиллерии, оснащенного ракетами дальнего радиуса действия. О развертывании ракет было объявлено Соединенными Штатами и Германией на саммите НАТО в 2024 году в Вашингтоне.

В конце своего первого президентского срока Дональд Трамп попытался вывести из Германии 12 тыс. военнослужащих в связи с недостаточными расходами Берлина на оборону. В то время 2-й кавалерийский полк был определен как часть, подлежащая первоочередной передислокации в Соединенные Штаты. План также предусматривал среди прочего перенос штаб-квартиры Европейского командования США из Штутгарта в Бельгию.

Между тем президент США Дональд Трамп накануне заявил, что американский военный контингент в Германии сократится больше, чем на 5 тыс. человек.

"Мы собираемся значительно сократить численность, и мы сокращаем гораздо больше, чем на 5 тыс. человек", - заявил Трамп журналистам во Флориде.

Трамп пригрозил вывести войска из ФРГ после разногласий с немецким канцлером Фридрихом Мерцем, который заявил, что иранцы унижают США на переговорах о прекращении двухмесячной войны и что он не понимает, какую стратегию выхода из конфликта преследует Вашингтон.

Американский президент неоднократно публично критиковал Мерца и лидеров других стран-членов НАТО за то, что они не принимали непосредственного участия в военной кампании США против Ирана.