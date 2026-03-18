Всего 10 судов в день проходит через Ормузский пролив с начала войны с Ираном

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Трафик судов через Ормузский пролив кратно снизился с начала конфликта на Ближнем Востоке: если с 1 января по 27 февраля по нему в сутки проходило в среднем 84 судна, то после - всего лишь 10, свидетельствует интерактивная карта Международного энергетического агентства (МЭА).

Суточный грузопоток снизился в среднем с 3,4 млн тонн до 342 тыс. тонн соответственно. БОльшую часть грузов по-прежнему составляют энергоносители - около 70%. Сухие грузы занимают в общей структуре почти 16%, контейнеры - 13%.

При этом трафик через другие водные пути региона практически не изменился: через Суэцкий канал проходит 39 судов в сутки (с 1 января по 27 февраля - 38), через Баб-эль-Мандебский пролив - 30 судов (ранее - 34).

Ормузский пролив фактически закрыт с тех пор, как США и Израиль в конце февраля начали авиаудары по Ирану, что вызвало, в частности, острую нехватку газа в Индии, которая получает около 90% своих импортных поставок энергоносителей с Ближнего Востока.