Рютте сообщил об активном обсуждении странами НАТО проблемы с Ормузским проливом

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Представители стран НАТО ведут активные дискуссии по вопросу о том, как противостоять блокаде Ормузского пролива со стороны Ирана, сообщил в четверг генсек альянса Марк Рютте.

"Идут интенсивные переговоры между странами НАТО, с США о том, как лучшим образом противостоять этой огромной проблеме в сфере безопасности. Я убежден, что союзники, как и всегда, сделают все возможное для того, чтобы защитить наши общие интересы и изыскать решение", - приводит его слова агентство ЭФЭ.

Рютте добавил, что весь мир сходится во мнении о том, что Ормузский пролив не должен оставаться закрытым, и что открыть его необходимо, как можно быстрее

"Это важно для мировой экономики. Недопустимо, чтобы ключевой судоходный маршрут оставался перекрытым, или проход по нему сопровождался большими сложностями", - отметил генсек НАТО.

После того, как Израиль и США начали операцию против Ирана, Тегеран фактически блокировал проход через Ормузский пролив для судов недружественных стран.