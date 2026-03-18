Нацразведка США прогнозирует, что РФ сможет сохранить устойчивость к санкциям

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Российская сторона, вероятно, сможет оставаться в целом устойчивой к западным санкциям и мерам экспортного контроля, говорится в оценке Национальной разведки США, опубликованной в среду.

"Россия, вероятно, сохранит устойчивость к западным санкциями и мерам экспортного контроля, но ценой роста дефицита бюджета и недостаточного инвестирования в гражданскую экономику", - говорится в документе.

В нем отмечается, что "Москва полагается на других соперников США для обхода санкций".