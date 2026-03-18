ЦАХАЛ сообщила о поражении за последние сутки более 200 иранских целей

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Израильские ВВС за последние сутки поразили свыше 200 целей на западе и в центре Ирана, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Согласно сообщению, среди целей были хранилища и пусковые площадки баллистических ракет и беспилотников, а также системы ПВО и объекты по производству оружия.

По данным газеты The Times of Israel, которая ссылается на неназванного представителя израильских властей, ВВС Израиля в среду также нанесли удары по объектам газовой инфраструктуры на юге Ирана. Удару подверглось крупнейшее газовое предприятие Ирана в прибрежной провинции Бушир.

В среду агентство Bloomberg со ссылкой на иранское государственное телевидение передало, что США и Израиль атаковали иранское нефтегазовое месторождение "Южный Парс" и связанную с ним инфраструктуру.